МВД и ФСБ задержали устроивших поджог на железной дороге в Новороссийске

Сотрудники транспортной полиции и Управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали двух подозреваемых в поджоге двух релейных шкафов и их частичного повреждения. Также задержанных подозревают в подготовке к совершению теракта на объектах транспорта в Южном федеральном округе (ЮФО).

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, инцидент произошел около станции Варениковская.

«В дежурную часть Новороссийского ЛО МВД России на транспорте от работников Северо-Кавказской железной дороги поступило сообщение, что возле станции Варениковская выявлены следы горения и частичное повреждение двух релейных шкафов, обеспечивающих безопасность движения поездов», - заявила Волк.

Уточняется, что задержанные подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений различной степени тяжести. Мотивацией для совершения этого преступления стало денежное вознаграждение в криптовалюте. Они действовали по указаниям зарубежного куратора, который связывался с ними в мессенджере.

За данное правонарушение задержанные могут понести наказание в виде 20 лет тюремного заключения, так как оно относится к категории особо тяжких.

В начале июля ФСБ показала кадры с россиянкой, которая закладывала бомбу под машину сотрудника оборонно-промышленного комплекса.