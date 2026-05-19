Опубликованы кадры боев за село Волоховка в Харьковской области

Населенный пункт взяли под контроль подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии группировки войск «Север».
19-05-2026 12:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры боев за село Волоховка в Харьковской области, которое перешло под контроль российских подразделений. На видео показана работа штурмовых групп, операторов разведывательных и ударных беспилотников, а также артиллерии группировки войск «Север» во время наступления на населенный пункт.

По данным Министерства обороны России, в боях участвовали подразделения 126-го мотострелкового полка 71-й мотострелковой дивизии. Во время штурма операторы БПЛА выявляли огневые точки ВСУ, после чего мотострелки и расчеты FPV-дронов наносили удары по украинским позициям в зданиях, подвалах и блиндажах.

На опубликованных кадрах также видны удары беспилотников по укрепленным позициям и разрушенные укрытия украинских подразделений. Артиллерия вела контрбатарейную борьбу и поражала пункты управления дронами и системы связи ВСУ. В Минобороны заявили, что украинская сторона пыталась удержать Волоховку и перебросила дополнительные штурмовые группы механизированной бригады, однако после потерь подразделения ВСУ были вынуждены отступить.

В ведомстве отметили, что село расположено в Волчанском районе Харьковской области на левом берегу реки Волчья. По оценке министерства, контроль над Волоховкой позволяет расширить зону безопасности и установить контроль над дорогой между населенными пунктами на участке фронта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #группировка "север" #кадры боев #Волоховка
