В Подмосковье росгвардейцы спасли семейство уток, перекрыв дорогу

В Одинцово сотрудники Росгвардии помогли перейти дорогу утиному семейству, перекрыв движение по Можайскому шоссе. Видеоотчет опубликовало Главное управление Росгвардии по Московской области.

«Утка со своим потомством благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги», - написало ведомство в своем Telegram-канале.

Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили семейство уток, которое пыталось перейти пятиполосную дорогу. Сотрудники поняли, что либо утка и утята погибнут сами, либо птицы станут причиной ДТП.

Экипаж Росгвардии перекрыл движение при помощи машины, водители других автомобилей поддержали такое решение. Благодаря совместным действиям сотрудников и неравнодушных водителей семейство уток было спасено, пишет 360.ru.

