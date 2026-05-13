В Подмосковье росгвардейцы спасли семейство уток, перекрыв дорогу

Сотрудники Росгвардии, перекрыв движение машиной, помогли уткам перейти пятиполосную дорогу.
Дарья Ситникова 13-05-2026 03:05
© Фото: Telegram/rosgvardmo50 © Видео: Telegram/rosgvardmo50

В Одинцово сотрудники Росгвардии помогли перейти дорогу утиному семейству, перекрыв движение по Можайскому шоссе. Видеоотчет опубликовало Главное управление Росгвардии по Московской области.

«Утка со своим потомством благополучно оказались на противоположной стороне оживленной дороги», - написало ведомство в своем Telegram-канале.

Росгвардейцы, находясь на маршруте патрулирования, обнаружили семейство уток, которое пыталось перейти пятиполосную дорогу. Сотрудники поняли, что либо утка и утята погибнут сами, либо птицы станут причиной ДТП.

Экипаж Росгвардии перекрыл движение при помощи машины, водители других автомобилей поддержали такое решение. Благодаря совместным действиям сотрудников и неравнодушных водителей семейство уток было спасено, пишет 360.ru.

В центре реабилитации диких животных «Центр "Тигр"», расположенном в Приморье, ранее выпустили на свободу четырех дальневосточных котов. Они поступили в центр в октябре 2025 года. Тогда им было около месяца.

#Подмосковье #Автомобиль #росгвардия #Одинцово #спасение #дорога #утки
