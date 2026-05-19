В Севастополе спустя 82 года нашли место падения легендарного Ил-2

Не осталось ни воронки, ни крупных деталей самолета, поэтому и сама находка, и последующие открытия - невероятная удача для поисковиков Севастополя. В самом начале под землей удалось обнаружить лишь несколько элементов фюзеляжа. И по крупицам, по осколочкам спустя 82 года командир отряда Александр Запорин и его соратники восстанавливали детали произошедшего. О находке рассказал «Звезде» корреспондент Михаил Аброськин.

Детали, истерзанные пламенем и погнутые мощным ударом самолета о землю, сами по себе едва ли могли что-то рассказать.

«Нам повезло так, что вот эта довольно крупная деталь - лючок. Я начал с нее. Начал мыть и вот проступил карандаш. Потом отколотил кислотой. И вот весь номер читается идеально», - рассказал Запорин.

Небрежная надпись, сделанная на заводе карандашом десятки лет назад стала ключом к разгадке. По номеру удалось выяснить, что лючок - это деталь легендарного штурмовика Ил-2. Именно его выпустили в самый разгар войны 22 октября 1943 года. В архивах нашлись упоминания и об экипаже самолета: гвардии лейтенант Кочетков, командир звена, и Амелин - гвардии старший сержант. Оба погибли.

До сих пор там угадываются контуры немецких укреплений и окопов. Согласно официальной версии, здесь в мае 1944-го располагалась зенитная батарея. Именно в нее направил свою гибнущую машину экипаж Ил-2. И главное тому свидетельство было скрыто в лунке, на глубине полуметра.

7 мая 1944 года гвардии лейтенант Кочетков вел звено из четырех штурмовиков над Сапун горой. Это ключевая высота в битве за Севастополь. Здесь развернулось одно из самых кровопролитных сражений в истории города. В тот день на плато располагались немецкие укрепления, артиллерия, пехота, зенитки - всё, что только могли противопоставить силы вермахта наступающей красной армии. Ожесточенный штурм продолжался около девяти часов, и по его окончании путь на Севастополь был открыт. Уже 9 мая войска 4-го Украинского фронта полностью освободили город.

Каждый месяц поисковики находят останки десятков бойцов: тех, кто когда-то отдал жизнь ради общей победы. В этом году удалось разыскать еще 143 красноармейца. Имена четырех из них установили доподлинно. Марине Варданян - внучка красноармейца Вартаняна Макартеча. Вместе с племянником они приехали из Москвы, чтобы почтить память деда. Долгое время семья пыталась найти своего героя. Они изучали архивы, цеплялись за каждую деталь, но тщетно.

«Их (прадеда - прим. ред.) дивизия стрелковая была в Керчи. Он последнее письмо написал домой о том, что их направляют в Севастополь, и позже он из Севастополя напишет следующее письмо», - поделился правнук красноармейца Вартанян Андроник.

След обрывался в Керчи и вот спустя столько лет при раскопках в Камышловском овраге найдены останки и личные вещи павшего героя. А среди них и невероятно редкая находка: документы в идеальном состоянии.

«(Медальон - прим.ред.) сохранился, потому что был написан карандашом, а не ручкой», - рассказала внучка Марине Вартанян.

Поисковики восстановили и детали последнего боя. В 1941-м Советская армия обороняла Севастополь. Немцы намеревались взять город любой ценой. Ожесточенные бои шли под градом снарядов и авиабомб.

«Либо авиабомба, либо артиллерийский снаряд накрыл ребят. И они все мгновенно погибли. Рядом с ними было очень много гильз, ну, то есть видно было, что ребята вели бой, отстреливались до последнего, можно сказать и погибли геройски», - объяснил член поискового отряда «Долг» Евгений Лянгузов.

Поиск продолжительностью в восемьдесят с лишним лет завершен. Вещи передадут в Ереван, на родину героя. Вместе с другими он с почестями погребен на севастопольском кладбище Дергачи.

Ранее на ключевой в Великую Отечественную войну участок обороны Заполярья вернулись поисковики. За летние месяцы они планируют найти новые именные вещи красноармейцев.