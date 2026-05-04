Поисковики снова собрались в Долине Славы в преддверии Дня Победы

На ключевой в Великую Отечественную войну участок обороны Заполярья вернулись поисковики. За летние месяцы они планируют найти новые именные вещи красноармейцев, а сейчас на повестке дня - памятные мероприятия в Долине Славы. Гостям музея рассказывают, как в 41-м советские солдаты остановили наступление противника на Мурманск. Город имел стратегическое значение как незамерзающий порт.

Долина Славы для северян священное место. Здесь в 86 километрах от Мурманска осенью 41-го шли одни из самых кровопролитных боев. Советские войска должны были остановить фашистов. И они это сделали, многие - ценой жизни.

«Высота 258,3 - самая кровавая. Потери за эту высоту - больше трех тысяч человек. И до сих пор поисковики находят. Хотя она исследована вдоль и поперек, уже там были сто раз, но ежегодно все равно бойцов поднимаем», - рассказал поисковик Святослав Басинских.

Прошлой осенью в Долине Славы прошла церемония захоронения останков еще 42 бойцов. Каждый из них внес свой вклад в разгром немецко-фашистских войск в Заполярье. Всего же здесь в братских могилах больше восьми тысяч солдат.

О том, как фашистов не подпустили к столице Кольского Заполярья, рассказывает музей в Долине Славы. Здесь 11 тематических стендов, шесть витрин с предметами истории. Есть интерактивная панель с информацией о воинах, погибших на мурманском направлении.

Линия фронта здесь как будто замерла. На долгих три года. Столько бойцы Красной армии держали оборону. На окрестных сопках до сих пор многочисленные окопы, фортификации, доты. Это шрамы, которые оставила после себя Великая Отечественная.

«Эта тишина безмолвная сама расскажет, и гранитные плиты, о том, что здесь происходило», - рассказала председатель отделения Российского военно-исторического общества в Мурманской области Татьяна Вялая.

Внуки и правнуки поколения победителей чтят память советских воинов и проводят параллель между Великой Отечественной и специальной военной операцией.

«Это место мужества, силы, место воспитания наших защитников Отечества, которые уходят на СВО, которые здесь набираются той духовной силы, которая помогает им решать все поставленные задачи», - объяснил командующий Северным флотом Константин Кабанцов. «Бойцы сегодняшнего поколения также бьются с нацизмом, также защищают свою страну, потому что воспитаны на подвиге народа-победителя», - уверен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

В октябре 44-го здесь же началась знаменитая Петсамо-Киркенесская операция. Или 10-й сталинский удар. Красноармейцы погнали немцев на запад. За неделю отбили Петсамо, которое снова стало советской Печенгой. Еще через неделю, 22 октября 44-го, перешли границу и начали освобождение северных районов Норвегии.

«Петсамо-Киркенесская операция чем и интересна, что со стороны Северного флота принимали участие все рода войск. Это и части морской пехоты, и авиация, и надводный, подводный флот», - рассказала начальник научно-экспозиционного отделения Военно-морского музея Северного флота Айгюль Тагиева.

Ежегодно сюда, в Долину Славы, приезжают тысячи людей. Но особенно многолюдно здесь в мае. Перед празднованием Дня Победы поисковики, реконструкторы разбивают большой палаточный городок. Открывают интерактивные выставки. Здесь же можно написать поздравления с Днем Победы и письма тем, кто сейчас защищает нашу страну, подтверждая тем самым, насколько крепка связь поколений.