В России первому пациенту ввели вакцину от рака кишечника

Всего для лечения отобраны 24 человека, второго пациента начнут прививать через неделю.
Ян Брацкий 14-04-2026 11:35
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press

В России первому пациенту ввели пептидную вакцину от рака кишечника. Препарат «Онкопепт» разработан для лечения колоректального рака, больному он вводится уже третий раз, сообщает пресс-служба ФМБА России. Колоректальный рак - это злокачественная опухоль, которую находят в толстом кишечнике или прямой кишке. Раньше это был возрастной недуг, сейчас данная разновидность онкологии все чаще встречается у молодых.

Следующему пациенту вакцину планируют ввести 20 апреля. Всего для лечения отобраны 24 человека. Напомним, «Онкопепт» получил разрешение на клиническое применение в конце ноября прошлого года.

Препарат является персонализированным и разрабатывается каждый раз для нового пациента. Научные разработки ведутся специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального НКЦ физико-химической медицины имени Лопухина. Это вторая онковакцина в портфеле агентства. В настоящий момент изыскания продолжаются.

Тестируются прививки от глиобластомы и меланомы. Последнюю уже пытаются лечить новейшей российской вакциной. Ранее ее ввели первому пациенту - 60-летнему жителю Курской области. Правительство Российской Федерации включило лечение антираковыми вакцинами в программу обязательного медицинского страхования. Пациенты будут получать ее бесплатно.

#Наука #здоровье #Прививка #рак кишечника #онковакцина
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
