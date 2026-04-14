В России первому пациенту ввели вакцину от рака кишечника

В России первому пациенту ввели пептидную вакцину от рака кишечника. Препарат «Онкопепт» разработан для лечения колоректального рака, больному он вводится уже третий раз, сообщает пресс-служба ФМБА России. Колоректальный рак - это злокачественная опухоль, которую находят в толстом кишечнике или прямой кишке. Раньше это был возрастной недуг, сейчас данная разновидность онкологии все чаще встречается у молодых.

Следующему пациенту вакцину планируют ввести 20 апреля. Всего для лечения отобраны 24 человека. Напомним, «Онкопепт» получил разрешение на клиническое применение в конце ноября прошлого года.

Препарат является персонализированным и разрабатывается каждый раз для нового пациента. Научные разработки ведутся специалистами Центра стратегического планирования ФМБА России и Федерального НКЦ физико-химической медицины имени Лопухина. Это вторая онковакцина в портфеле агентства. В настоящий момент изыскания продолжаются.

Тестируются прививки от глиобластомы и меланомы. Последнюю уже пытаются лечить новейшей российской вакциной. Ранее ее ввели первому пациенту - 60-летнему жителю Курской области. Правительство Российской Федерации включило лечение антираковыми вакцинами в программу обязательного медицинского страхования. Пациенты будут получать ее бесплатно.