Южная Корея импортировала в апреле из России крабов на 41,3 млн долларов

Импорт российской рыбы в Сеул упал на 7%.
Глеб Владовский 18-05-2026 08:32
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Globallookpress

Республика Корея в апреле импортировала из России крабов на сумму свыше 41 миллиона долларов. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на местную статслужбу.

«Южнокорейские компании ввезли крабов из РФ на 41,3 миллиона долларов против 33,9 миллиона в марте. Таким образом, сумма импорта выросла на 22% в месячном выражении», - говорится в материале.

Кроме того, Сеул увеличил импорт креветок из России в шесть раз в месячном выражении - до 163 тысяч долларов. При этом импорт рыбы упал на 7% - до 46,9 миллиона.

Ранее сообщалось, что по итогам января-июля 2025 года Евросоюз нарастил на четверть импорт российских морепродуктов, в основном рыбы. За первые семь месяцев ЕС приобрел морепродукты на сумму почти 444 миллиона евро.

