Евросоюз нарастил импорт морепродуктов из России

По итогам января-июля этого года Евросоюз нарастил на четверть импорт российских морепродуктов, в основным рыбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за первые семь месяцев ЕС приобрел морепродукты на сумму почти 444 миллиона евро. Это на 25,5% больше, чем за прошлый год.

Больше всего европейцы купили у России филе и мясо рыбы, сумма которых составила 293,3 миллиона евро. Кроме этого, они приобрели мороженую рыбу на 125,6 миллиона евро, а сушеной, соленой или копченой рыбы - на 22,7 миллиона. Стоимость свежей и охлажденной рыбы составила 2 миллиона рублей.

Также ЕС импортировал мороженые крабы, стоимость которых составила 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров на 189 тысяч.

Самыми крупными покупателями стали Германия, которая приобрела морепродукты на 157,9 миллионов евро, Нидерланды - 98,1 миллиона евро, а также Польша - 94 миллиона.

В пресс-службе Рыбного союза России ранее сообщили, что цены на красную икру в стране демонстрируют снижение.