МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Евросоюз нарастил импорт морепродуктов из России

Самыми крупными покупателями стали Германия, Нидерланды и Польша.
Дарья Ситникова 2025-09-19 03:15:20
© Фото: ©, Ingram Images, Global Look Press

По итогам января-июля этого года Евросоюз нарастил на четверть импорт российских морепродуктов, в основным рыбы. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что за первые семь месяцев ЕС приобрел морепродукты на сумму почти 444 миллиона евро. Это на 25,5% больше, чем за прошлый год.

Больше всего европейцы купили у России филе и мясо рыбы, сумма которых составила 293,3 миллиона евро. Кроме этого, они приобрели мороженую рыбу на 125,6 миллиона евро, а сушеной, соленой или копченой рыбы - на 22,7 миллиона. Стоимость свежей и охлажденной рыбы составила 2 миллиона рублей.

Также ЕС импортировал мороженые крабы, стоимость которых составила 192 тысячи евро, а также мороженых каракатиц и кальмаров на 189 тысяч.

Самыми крупными покупателями стали Германия, которая приобрела морепродукты на 157,9 миллионов евро, Нидерланды - 98,1 миллиона евро, а также Польша - 94 миллиона.

В пресс-службе Рыбного союза России ранее сообщили, что цены на красную икру в стране демонстрируют снижение.

#Россия #ЕС #рыба #Импорт #морепродукты
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Танкостроение. Уралвагонзавод. СВО
2
Протезирование. СВОих не бросаем. Часть 1
3
«Панцирь». Работа в период СВО
4
Черные береты Черноморского флота. Битва в зоне СВО
5
«Иван Папанин». Первое испытание льдом
6
«Феникс». Инженерный батальон специального минирования
7
ВДВ-95. Юбилей в зоне СВО
8
Морпехи в зоне СВО. Группировка №1
9
Воентех
10
«Военная приемка» в Беларуси
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 