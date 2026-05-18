«Цветочная» артиллерия группировки «Восток« выжигает позиции противника. Точным ударом «Гиацинт-К» на Запорожском направлении ликвидировал очередной пункт управления беспилотниками ВСУ. Враг тщетно пытался перехватить инициативу после потери Чаривного, освобожденного нашими подразделениями, но каждая попытка контратаки пресекалась еще на подходе.

«Гиацинт-К» - настоящий «кочевник» артиллерии. Ему не нужен трал для перевозки. Он сам развивает скорость до 80 километров в час, отрабатывает по цели и уже через минуту растворяется в лесополосе, оставляя операторов вражеских БПЛА ни с чем.

«Гиацинт» на колесном шасси - разработка для нашей армии новая, но уже успевшая зарекомендовать себя в реальном бою. Сохранив мощь и точность своих легендарных предшественников, орудие стало на порядок мобильнее. Тактика, проверенная временем - расчеты работают преимущественно с закрытых огневых позиций (ЗОП).

«Мы работаем по орудиям противника, по пунктам БПЛА противника и помогаем штурмовикам зайти в какой-то населенный пункт с огневой поддержкой», - рассказал командир орудия с позывным Василич.

Здесь в полной мере реализуется тактика быстрых огневых налетов. Система занимает позицию, наносит серию точных ударов и немедленно уходит в безопасный район или совершает перекат на новую закрытую позицию. Там, где гусеничной технике требуется время на сложный маневр, колесный «Гиацинт» выигрывает драгоценные секунды.

«Велась контрбатарейная борьба. Наступала наша пехота. Начала отрабатывать орудие противника. Нам пришла боевая задача - орудие засекли. Мы развернулись, сделали пристрелочный, второй пошел на поражение», - рассказал наводчик с позывным Филин.

Степной рельеф Запорожского фронта диктует свои правила - здесь побеждает тот, чьи «руки» длиннее. «Гиацинт» в этом плане вне конкуренции. Мощное 152-миллиметровое орудие позволяет подавлять огневые точки противника, практически не входя в зону досягаемости его средств поражения.

«Поражали "семерки", "Паладинов", большие укрепы тоже поражали. Работали со штурмовой группой, и для захода нам надо было отработать по переднему краю», - добавил Василич.

Ключевое отличие модификации с индексом «К» - переход на цифровой формат ведения боя. Весь цикл подготовки к выстрелу здесь полностью автоматизирован - интеллектуальная система управления огнем сама обрабатывает координаты и наводит орудие.

«Раньше мы наводились механически по прицельным приспособлениям. Сейчас мы это все делаем на компьютере. Мы вводим координаты цели либо же работаем в полуавтоматическом режиме», - рассказал Филин.

Статус высокоточного комплекса подтверждается применением снарядов «Краснополь». Благодаря лазерному целеуказанию «Гиацинт-К» работает по принципу «выстрелил - уничтожил». При этом сама установка - это настоящая крепость на колесах: многотонная машина штатно оснащена комплексами радиоэлектронной борьбы и надежно защищена броней.

«Кабина идет четвертого класса защиты. То есть сама кабина защищена, когда приезжаем на точку. Плюс обварка - это все раскрывается. Где-то расчет успевает за полторы минуты разложить орудие», - рассказал механик-водитель с позывным Ставр.

При массированной поддержке артиллерии и операторов дронов подразделения группировки «Восток» развивают успех и продолжают активные наступательные действия. На Запорожском направлении попытки противника стабилизировать фронт и перехватить инициативу полностью пресекаются решительным напором наших штурмовых групп. Освобождение Чаривного позволило создать важный плацдарм для продвижения к мощному узлу обороны ВСУ - рубежу Комсомольское - Новоселовка - Егоровка - Омельник.

Одновременно с этим наши бойцы продолжают методично выдавливать украинские формирования на линии Верхняя Терса - Воздвижевка. Ожесточенные бои идут и северо-западнее Александрограда - в лесном массиве за рекой Волчья наши подразделения пробиваются в направлении населенного пункта Лесное Днепропетровской области.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.