МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец рассказал, как «Гиацинты» сливаются с местностью под Красноармейском

В условиях эффективной работы разведки противника, российские артиллеристы научились маскировать орудия под местный ландшафт.
Павел Кольцов 23-02-2026 13:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В условиях, когда воздушная разведка стала максимально эффективно работать, - одной масксети не достаточно, чтобы спрятать орудие. Но российские артиллеристы научились сливаться с окружающим ландшафтом. Например, вокруг орудия - возвели кирпичную кладку.

«Если противник пролетает, он видит - вот у нас улица. Стоит разрушенный дом, еще какой-то дом и пролетает мимо. Если в поле будет стоять такая красавица ( Гиацинт-С - Прим. ред.), конечно она будет приоритетной целью», - объяснил командир орудия.

«Гиацинт» особенно эффективен в контрбатарейной борьбе. Орудие дальнобойное и точное. В современных условиях боевых действий эти качества помогают решать и иные задачи.

«Именно ствольной арты стало меньше, в основном работает противник БПЛА самолетного типа, FPV. На месте вылета ловим. И тут контролируем регулярно. У нас тут и РЭБ установлен. В целом, в относительной безопасности работаем», - поделился военнослужащий.

Дальность стрельбы свыше 30 километров. Отсюда около десяти до линии соприкосновения. Остальное - уже вглубь обороны противника.

На Красноармейском направлении дальнобойная артиллерия 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» работает по северным окрестностям Гришина. Установление полного контроля над этим селом позволит развивать наступление на Доброполье - важнейший логистический центр для снабжения украинских формирований в Славянско-Краматорской агломерации. Последнем и крупнейшем укрепрайоне ВСУ на Донбассе.

Ранее Минобороны России показало, как расчет «Гиацинта» поразил пункты управления ВСУ в Харьковской области. На уникальных кадрах расчет САУ «Гиацинт-К», получив координаты целей, оперативно приступает к выполнению боевой задачи.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

#Маскировка #наш эксклюзив #«Гиацинты» #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Военная приемка. 500-й выпуск
2
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
3
Оружие Египта
4
Инженерные войска. 325 лет. Часть 2
5
Инженерные войска. 325 лет. Часть 1
6
Российская авиация - 2025. Взгляд из-за границы
7
Военные инженеры Будды
8
Газотурбинные двигатели. Наземные. Часть 1
9
ФСВТС России
10
Морская пехота. 320 лет во славу России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 