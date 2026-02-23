В условиях, когда воздушная разведка стала максимально эффективно работать, - одной масксети не достаточно, чтобы спрятать орудие. Но российские артиллеристы научились сливаться с окружающим ландшафтом. Например, вокруг орудия - возвели кирпичную кладку.

«Если противник пролетает, он видит - вот у нас улица. Стоит разрушенный дом, еще какой-то дом и пролетает мимо. Если в поле будет стоять такая красавица ( Гиацинт-С - Прим. ред.), конечно она будет приоритетной целью», - объяснил командир орудия.

«Гиацинт» особенно эффективен в контрбатарейной борьбе. Орудие дальнобойное и точное. В современных условиях боевых действий эти качества помогают решать и иные задачи.

«Именно ствольной арты стало меньше, в основном работает противник БПЛА самолетного типа, FPV. На месте вылета ловим. И тут контролируем регулярно. У нас тут и РЭБ установлен. В целом, в относительной безопасности работаем», - поделился военнослужащий.

Дальность стрельбы свыше 30 километров. Отсюда около десяти до линии соприкосновения. Остальное - уже вглубь обороны противника.

На Красноармейском направлении дальнобойная артиллерия 30-й мотострелковой бригады группировки войск «Центр» работает по северным окрестностям Гришина. Установление полного контроля над этим селом позволит развивать наступление на Доброполье - важнейший логистический центр для снабжения украинских формирований в Славянско-Краматорской агломерации. Последнем и крупнейшем укрепрайоне ВСУ на Донбассе.

Ранее Минобороны России показало, как расчет «Гиацинта» поразил пункты управления ВСУ в Харьковской области. На уникальных кадрах расчет САУ «Гиацинт-К», получив координаты целей, оперативно приступает к выполнению боевой задачи.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.