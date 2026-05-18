Россиянам напомнили о компенсациях по вкладам до 1991 года

Граждане России, родившиеся до 1991 года, а также их наследники имеют право на компенсацию по вкладам, которые не были закрыты до конца декабря 1991 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.



Главным условием является то, что вклад должен оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до 31 декабря того же года. Один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года, а итоговая сумма зависит от возраста вкладчика и срока хранения.



«Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь. Две-три тысячи рублей никогда не лишние. Но важно понимать, государство компенсирует не "потерянные миллионы", а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе», - отметил Свищев.

Для оформления выплаты достаточно пройти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она хранилась. На месте следует написать заявление, данная услуга предоставляется бесплатно.



При утере книжки сотрудники проведут поиск по архивам. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство.



Ранее сообщалось, что с 1 мая в силу вступят новые меры поддержки многодетных семей и участников военной операции. Многодетные семьи продолжат получать ежемесячное пособие в случае, если их среднедушевой доход будет превышать региональный прожиточный минимум на 10%.










