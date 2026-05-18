МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Россиянам напомнили о компенсациях по вкладам до 1991 года

Для оформления выплаты достаточно пройти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она хранилась.
Дарья Неяскина 18-05-2026 06:44
© Фото: Shatokhina Natalia, news.ru, Global Look Press

Граждане России, родившиеся до 1991 года, а также их наследники имеют право на компенсацию по вкладам, которые не были закрыты до конца декабря 1991 года. Об этом сообщил РИА Новости депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

Главным условием является то, что вклад должен оставаться действующим на 20 июня 1991 года и не закрываться вплоть до 31 декабря того же года. Один рубль 1991 года приравнивается к одному рублю 2026 года, а итоговая сумма зависит от возраста вкладчика и срока хранения. 


«Суммы получаются не космические, но для пенсионера это реальная помощь. Две-три тысячи рублей никогда не лишние. Но важно понимать, государство компенсирует не "потерянные миллионы", а лишь часть обесценившихся сбережений. И это прописано в законе», - отметил Свищев.

Для оформления выплаты достаточно пройти в любое отделение банка с паспортом и сберкнижкой, если она хранилась. На месте следует написать заявление, данная услуга предоставляется бесплатно.

При утере книжки сотрудники проведут поиск по архивам. Наследникам дополнительно понадобятся свидетельство о смерти вкладчика и документы о праве на наследство.

Ранее сообщалось, что с 1 мая в силу вступят новые меры поддержки многодетных семей и участников военной операции. Многодетные семьи продолжат получать ежемесячное пособие в случае, если их среднедушевой доход будет превышать региональный прожиточный минимум на 10%.




#в стране и мире #выплаты #компенсации #советские вклады
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 