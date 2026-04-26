Названы нововведения, которые вступили в силу в России с 1 мая

В мае вступят в силу новые меры поддержки многодетных семей и участников военной операции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Многодетные семьи продолжат получать ежемесячное пособие в случае, если их среднедушевой доход будет превышать региональный прожиточный минимум на 10%. Решения по этому вопросу будут пересматриваться автоматически, без повторного обращения и подачи дополнительных документов. Эта мера затронет 231 тысячу россиян.

Также в перечень доходов, которые защищены от взыскания, будут включены некоторые выплаты инвалидов и ветеранов. Речь идет о компенсации за самостоятельно приобретенные до начала 2025 года технические средства реабилитации, возмещении стоимости протезов, купленных до 1 января прошлого года, а также о ежегодной денежной компенсации на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников.

С 25 апреля вдовы и вдовцы участников военной операции получат квоты для поступления в вузы и колледжи без необходимости прохождения вступительных испытаний. Льгота также будет распространяться на вдов и вдовцов сотрудников ФСИН и МВД, а также на бойцов формирований ДНР и ЛНР, которые участвовали в боевых действиях с мая 2014 года.

Кроме того, с этого момента родственники раненых сотрудников Росгвардии смогут бесплатно добираться до места их лечения. Государство оплатит проезд на поезде, воздушном, водном и автомобильном транспорте (кроме такси) от места жительства до места нахождения раненого и обратно, но не более одного раза за период болезни.

С 1 июня в России начнет действовать новая семейная налоговая выплата, на которую смогут рассчитывать более семи миллионов граждан. Эта мера поддержки предназначена для родителей, которые работали и платили НДФЛ в прошлом году, воспитывают двух и более несовершеннолетних детей или детей, обучающихся очно до 23 лет, не имеют задолженности по алиментам перед другими своими детьми, а также если среднедушевой доход их семьи не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума в их регионе.