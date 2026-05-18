В Китае показали разрушения после землетрясения магнитудой 5,2

Двоих спасли из-под завалов, они не пострадали.
Вероника Левшина 18-05-2026 01:16
© Фото: fobosplanetreal, Telegram

Очевидцы показали разрушения после землетрясения магнитудой пять в китайском городе Лючжоу. Об этом сообщил Earthquakelist.

Эпицентр находился в 24 километрах к северо-западу от города. Подземные толчки зарегистрировали в 00:21 по шанхайскому времени (19:21 Мск). Очаг находился на глубине десять километров. Отмечается, что это «очень небольшая глубина».

Около десяти домов обрушились вблизи Лючжоу. Под завалами спасли двоих, они не пострадали. Толчки стали сильнейшими в регионе за всю историю наблюдений. На месте продолжают работу экстренные службы.

Ранее у побережья Северных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4. Эпицентр находился в Тихом океане, в 185 километрах южнее города Северо-Курильск на острове Парамушир. Очаг залегал на глубине 23 километров.

#Китай #землетрясение #видео #завалы #Лючжоу
