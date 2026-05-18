КСИР готовится уничтожить все базы США на юге Персидского залива

Корпус стражей Исламской революции Ирана готовится уничтожить все американские военные базы Соединенных Штатов Америки в южной части Персидского залива. Такое заявление сделал представитель КСИР Ибрагим Зольфагари на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива.

«В ближайшем будущем все американские военные базы в южной части Персидского залива будут деактивированы», - цитируют его слова иранские СМИ.

Представитель КСИР сообщил об этом после того, как накануне беспилотники атаковали Объединенные Арабские Эмираты. Из-за удара дрона в районе атомной электростанции «Барака» произошел пожар, вспыхнувший в электрогенераторе. Угрозы радиационной безопасности нет. Также в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее стали известны пять условий США для завершения конфликта с Ираном. Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от каких-либо компенсаций или возмещения ущерба за военные действия. Кроме того, Иран должен передать США 400 килограммов высокообогащенного урана и сохранить только один действующий ядерный объект. При этом Соединенные Штаты согласны рассмотреть разблокирование 25% иранских активов и остановку боевых действий.