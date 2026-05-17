Нейрохирурги установили участнику СВО титановый имплант в череп

Шамиль Гизатуллин, начальник нейрохирургического центра, вот уже 36 лет работает в центральном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко. На его счету десятки уникальных, сложнейших операций и сотни спасенных жизней.

В операционной Боткинской больницы Гизатуллин приступил к финальному этапу краниопластики - хирургической операции по восстановлению целостности костей черепа с использованием индивидуального титанового имплантата. Внешне имплант похож на большую металлическую сетку размером десять на восемь сантиметров. Он закроет сразу лобную, височную и теменную области. Это точная копия кости, которой пациент лишился в результате ранения. Корреспондент «Звезды» Елизавета Пронина рассказала о ходе операции.

Нейрохирург объяснил, что имплант печатается при помощи аддитивных технологий 3D-печати. Он делается из инертных металлов, которые не вызывают никаких реакций организма.

Военнослужащего, который лежит на операционном столе, в зоне спецоперации ранило в голову. Осколок прошёл насквозь - от лба до затылка - через весь мозг. У него образовалась обширная гематома, нарушилась речь и частично утратились двигательные функции - плохо сгибалась рука, а ходить пациент мог только с тростью. Установка подобной пластины поможет восстановить сосудистое кровоснабжение и улучшить восстановление неврологических функций.

Для пациента это уже третья операция. Но ее уникальность не только в применении современных технологий, но и в бригаде специалистов. Еще на первых этапах, в полевом госпитале, эти же врачи оперировали военнослужащего в зоне Специальной Военной Операции. В тех условиях операцию, конечно, никто не снимал. Счет шел на минуты, чтобы стабилизировать состояние раненого. Остались лишь совместные фото врачебной бригады и воспоминания.

«Проводилась декомпрессивная трепанация, расширяющая пластика, то есть резервы, резервное пространство формировалось для разрушенного и отёчного мозга», - рассказал врач-нейрохирург Заирбек Алиев.

Первую часть операции провели 14-го февраля. Тогда военнослужащему удалили крупный осколок размером два сантиметра, который извлекали целиком. Осколок находился в той части мозга, где любые нарушения приводят к резкому повышению внутричерепного давления, отеку - летальному исходу. Операцию провели с применением современных технологий. Очки дополненной реальности воспроизводят перед хирургом проекцию головы - мозга, сосудов, костей черепа. Также использовали роботизированную механическую руку. Это позволило хирургам проникнуть в опасный участок головы и без тяжелых последствий, не повредив ткани, удалить осколок. Малейшая неточность могла лишить человека возможности говорить, писать, понимать речь окружающих и двигаться. А еще работали хирурги-офтальмологи для восстановления зрения.

Все это время, пока шла операция, в палате пациента ждала жена.

«Я просто верю в мужа, он же молодец. Три года без ранений», - поделилась жена военнослужащего.

Установка титанового импланта заняла не больше 30 минут. Врачи не скрывают, что раньше прогноз для бойцов с подобными ранениями был неутешительным. Разные специалисты и в этот раз опасались, что лечение не поможет, но теперь у пациента есть все шансы восстановиться полностью.

