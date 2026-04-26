Развожаев: из-за атаки украинских дронов погиб житель Севастополя

Во время атаки киевских боевиков по Севастополю погиб мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Еще трое жителей получили ранения. В районе Генерала Мельника травмы средней тяжести осколками получили пожилая женщина и мужчина. Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина. Всех троих госпитализировали», - цитирует его Life.ru.

Кроме того, в материале отмечается, что осколки сбитых дронов повредили Академию хореографии - дети и сотрудники не пострадали, так как в это время находились в укрытии. На Фиолентовском шоссе вспыхнул частный дом.

Ранее сообщалось, что в Севастополе изменили подачу сигнала о воздушной опасности. Это было сделано, чтобы долгий звук сирены не мешал работе ПВО и мобильным огневым группам.