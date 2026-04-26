МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Развожаев: из-за атаки украинских дронов погиб житель Севастополя

За время атаки на город силы ПВО Черноморского флота и мобильные огневые группы сбили 43 киевских беспилотника.
Андрей Юдин 26-04-2026 02:25
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Во время атаки киевских боевиков по Севастополю погиб мужчина 1983 года рождения. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Еще трое жителей получили ранения. В районе Генерала Мельника травмы средней тяжести осколками получили пожилая женщина и мужчина. Также пострадал молодой парень в районе Хрюкина. Всех троих госпитализировали», - цитирует его Life.ru.

Кроме того, в материале отмечается, что осколки сбитых дронов повредили Академию хореографии - дети и сотрудники не пострадали, так как в это время находились в укрытии. На Фиолентовском шоссе вспыхнул частный дом.

Ранее сообщалось, что в Севастополе изменили подачу сигнала о воздушной опасности. Это было сделано, чтобы долгий звук сирены не мешал работе ПВО и мобильным огневым группам.

Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 