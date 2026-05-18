Захарова отреагировала на поведение Пашиняна словами о европейских ценностях

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на конфликт премьер-министра Армении Никола Пашиняна с жительницей Нагорного Карабаха во время его встречи с избирателями.

Напомним, женщина высказала Пашиняну претензии по ситуации в регионе. Она сказала, что армянский премьер забрал у нее родину и семью. В ответ Пашинян накричал на нее и пообещал уничтожить своих политических оппонентов.

«Визит Макрона и Зеленского в Ереван без последствий не остался - "европейские ценности" налицо. Или на лице», - написала Захарова в своем Telegram-канале.

В начале мая в Ереване прошел первый саммит ЕС - Армения. Помимо Зеленского и Макрона, на нем присутствовали Урсула фон дер Ляйен и Антониу Гуттериш.

По результатам военной операции в 2023 году Нагорный Карабах отошел Азербайджану. При этом из региона уехали больше 100 тысяч человек.