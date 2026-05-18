В России посадка на поезд по биометрии появится еще на двух направлениях

При помощи биометрии россияне смогут сесть на поезд в двух направлениях - из Нижнего Новгорода в Киров и Иваново. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко, сервис посадки работает в пилотном режиме с апреля 2026 года и станет доступен гражданам с лета. Сам чиновник уже ознакомился с работой системы на Нижегородском вокзале.

«Вся процедура занимает не более 10 секунд, при этом предъявлять паспорт не требуется. Уже принято решение о масштабировании сервиса на новые направления», - рассказал Григоренко.

Для использования биометрической системы посадки необходимо зарегистрироваться в Единой биометрической системе и предоставить согласие на обработку персональных данных. Сама система является добровольной и альтернативным способом оплаты проезда.

Биометрия также запустится для посадки на самолет до конца первого полугодия 2026 года. В пилотном варианте сервис заработает в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга.