Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

Посадку пассажиров в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Григоренко. В пилотном режиме данный сервис заработает в Шереметьево и Пулково на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом и будет доступен клиентам «Аэрофлота».

«К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры», - пояснили ТАСС в аппарате Григоренко.

Проход на борт самолета по биометрии предложили в Минцифры в конце 2015 года. Использование данного метода добровольное. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой системе. Это можно сделать в уполномоченном банке, а также в аэропортах и дать согласие на обработку персональных данных.

В прошлом году пассажиры поездов дальнего следования также получили возможность оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии. Пассажиры смогут ею воспользоваться при условии наличия технической возможности у перевозчика, уточнили в правительстве.