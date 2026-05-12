МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Посадку в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия

Сервис заработает в пилотном режиме на рейсах «Аэрофлота» между Москвой и Санкт-Петербургом.
Ян Брацкий 12-05-2026 17:31
© Фото: Petrov Sergey, news.ru, Global Look Press

Посадку пассажиров в самолет по биометрии запустят до конца первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Российской Федерации Дмитрия Григоренко. В пилотном режиме данный сервис заработает в Шереметьево и Пулково на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом и будет доступен клиентам «Аэрофлота».

«К эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиаперевозчики при технической готовности инфраструктуры», - пояснили ТАСС в аппарате Григоренко.

Проход на борт самолета по биометрии предложили в Минцифры в конце 2015 года. Использование данного метода добровольное. Чтобы воспользоваться сервисом, пассажирам необходимо заранее зарегистрировать свои биометрические данные в Единой системе. Это можно сделать в уполномоченном банке, а также в аэропортах и дать согласие на обработку персональных данных.

В прошлом году пассажиры поездов дальнего следования также получили возможность оформлять билеты и проходить посадку с помощью биометрии. Пассажиры смогут ею воспользоваться при условии наличия технической возможности у перевозчика, уточнили в правительстве.

#в стране и мире #Самолет #поезд #Шереметьево #пулково #биометрия
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 