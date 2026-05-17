Расчет реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 589-го мотострелкового полка 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск «Центр» нанес артиллерийский удар по опорному пункту формирований ВСУ, уничтожив скопление живой силы противника на Днепропетровском направлении специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

Получив координаты цели, военнослужащие прибыли в район боевого применения, оперативно произвели развертывание боевой машины из походного положения в боевое и выполнили залп осколочно-фугасными снарядами по выявленным вражеским целям.

Артиллерийский удар обеспечил наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его основные огневые точки и скопление украинских боевиков.

Контроль поражения цели и передачу координат местоположения противника в режиме реального времени осуществляли военнослужащие расчёта войск беспилотных систем разведывательного подразделения группировки.

Ранее операторы БПЛА полка беспилотных систем «Буревестник» Южной группировки войск успешно применили тактику воздушного тарана. Они уничтожили пять разведывательных и ударных беспилотников Вооруженных сил Украины.

Материал подготовили Вероника Левшина и Николай Баранов.