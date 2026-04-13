Рособрнадзор вынес предостережения двум вузам

Предупреждения получили АНО ВО «Автомобильно-транспортный институт» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого.
Виктория Бокий 13-04-2026 20:21
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Рособрнадзор вынес предостережения двум вузам из-за нарушений обязательных требований. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что предупреждения получили Автономная некоммерческая организация высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ведомство требует от данных учебных заведений соблюдения установленных норм, а также предлагает как можно скорее принять меры для устранения возможных нарушений.

Такие предупреждения носят профилактический характер. Они направлены на предотвращение более серьезных санкций в будущем.

Напомним, до этого Рособрнадзор в феврале выносил предупреждения семи вузам. Среди высших учебных заведений, получивших письма с предостережениями из ведомства, - Российский православный университет святого Иоанна Богослова, Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви, Московский государственный университет геодезии и картографии и Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств.

#Вузы #предупреждения #рособрнадзор #университеты #учебные заведения
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
2
Главное управление боевой подготовки
3
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
4
Подводный флот России. 120 лет
5
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
6
Броневики СВО. Часть 2
7
Российские буксиры. Часть 1
8
Военная приемка. 500-й выпуск
9
Аэромобильный госпиталь. Медицинский спецназ МЧС
10
Оружие Египта
