Рособрнадзор вынес предостережения двум вузам из-за нарушений обязательных требований. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что предупреждения получили Автономная некоммерческая организация высшего образования «Автомобильно-транспортный институт» и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого. Ведомство требует от данных учебных заведений соблюдения установленных норм, а также предлагает как можно скорее принять меры для устранения возможных нарушений.

Такие предупреждения носят профилактический характер. Они направлены на предотвращение более серьезных санкций в будущем.

Напомним, до этого Рособрнадзор в феврале выносил предупреждения семи вузам. Среди высших учебных заведений, получивших письма с предостережениями из ведомства, - Российский православный университет святого Иоанна Богослова, Центр подготовки церковных специалистов Рязанской епархии Русской православной церкви, Московский государственный университет геодезии и картографии и Московский государственный академический художественный институт имени В.И. Сурикова при Российской академии художеств.