Лавров: Россия не потянет сатанинские* критерии отбора на «Евровидение»

Артисты из РФ не принимают участия в конкурсе с 2022 года.
Константин Денисов 18-05-2026 15:53
© Фото: Jens Böttner, dpa, Global Look Press

Россия не потянет существующие критерии участия в музыкальном конкурсе «Евровидение». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, который назвал их сатанинскими*.

«Я хочу сразу сказать - мы не потянем критерии, которые сейчас определяют участников "Евровидения" и которые по-настоящему являются критериями откровенного сатанизма*», - сказал Лавров журналистам.

Российские исполнители не принимают участия в «Евровидении» с 2022 года. В 2008 году победу в конкурсе одержал Дима Билан, пригласивший для своего номера олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

В 2025 году в канун очередного «Евровидения» разгорелся скандал. Организаторы допустили до участия артиста из Израиля. В ответ конкурс бойкотировали Испания, Ирландия, Исландия, Нидерланды и Словения. Победительницей стала певица Dara из Болгарии с песней Bangaranga.

* Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским и запрещено, оно также включено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

