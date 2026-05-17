Болгария впервые стала победителем «Евровидения»

Победителем «Евровидения» впервые стала Болгария. Второе место на музыкальном конкурсе взял Израиль, а третье – Румыния.

Свою страну вывела в победители на конкурсе болгарская певица Dara с песней Bangaranga. Второе место взял израильский певец Ноам Беттан с песней Michelle, а третье - румынка Александра Кэпитэнеску с композицией Choke Me.

Последнее место на конкурсе заняла Великобритания. Жюри присудили стране всего один балл, а зрители поставили ноль баллов. Принимающая конкурс Австрия оказалась на предпоследней строчке с шестью баллами.

Напомним, Болгария вернулась в «Евровидение» спустя трехгодичной паузы с 2023 года. В 2017 году она была ближе всего к победе, но взяла в итоге второе место.

В декабре прошлого года Испания, Ирландия, Словения и Нидерланды приняли решение о бойкоте «Евровидения-2026» из-за участия Израиля. Как сообщала газета The New York Times, израильские власти потратили как минимум $1 млн на продвижение своих артистов на песенном конкурсе, стремясь превратить его в инструмент политического влияния.