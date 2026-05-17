Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными участниками Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник, вынес на обсуждение тему развития сектора редких и редкоземельных металлов.

Глава государства отметил, что этот вопрос на первый взгляд может показаться не относящимся напрямую к компетенции Совбеза и его оперативных заседаний.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что данная тема имеет исключительно важное значение.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ взаимодействие со странами-членами СНГ. В заседании также приняли участие его секретарь Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и его коллега из СВР Сергей Нарышкин, а также другие постоянные члены Совета.