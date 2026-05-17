МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин обсудил с Совбезом развитие отрасли редкоземельных металлов

Глава государства подчеркнул, что данная тема имеет исключительно важное значение.
Дарья Неяскина 18-05-2026 14:26
© Фото: Пресс-служба президента РФ © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными участниками Совета безопасности РФ, которое прошло в понедельник, вынес на обсуждение тему развития сектора редких и редкоземельных металлов.

Глава государства отметил, что этот вопрос на первый взгляд может показаться не относящимся напрямую к компетенции Совбеза и его оперативных заседаний.

«Мы рассмотрим сегодня вопрос, который, казалось бы, не имеет прямого отношения к работе Совета безопасности и его оперативным совещаниям. Вместе с тем думаю, что он попал неслучайно в нашу повестку дня. Речь идет о развитии отрасли редких и редкоземельных металлов в целях обеспечения технологического суверенитета и национальной безопасности РФ», - сказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что данная тема имеет исключительно важное значение.

Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ взаимодействие со странами-членами СНГ. В заседании также приняли участие его секретарь Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и его коллега из СВР Сергей Нарышкин, а также другие постоянные члены Совета.

#Владимир Путин #президент РФ #совет безопасности рф #редкие металлы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 