Путин на Совбезе обсудил вопросы взаимодействия со странами СНГ

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ взаимодействие со странами-членами СНГ. Глава государства особо отметил исторический контекст такого сотрудничества.

«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объем работ, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами», - отметил Путин.

Президент добавил, что на протяжении десятилетий у Москвы и ее соседей по СНГ сложились особые отношения в гуманитарных сферах. Путин упомянул смешанные браки, взаимные интересы в культуре и прочих областях взаимодействия.

В заседании Совбеза РФ приняли участие его секретарь Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и его коллега из СВР Сергей Нарышкин, а также другие постоянные члены Совета.

В начале апреля под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Совета глав оборонных ведомств государств-участников СНГ. Обсуждали совместную и согласованную безопасность в контексте военно-политической обстановки на пространстве Содружества Независимых Государств. Белоусов заметил, что в ходе встречи удалось принять решения, направленные на развитие военного сотрудничества, и наметить шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности.