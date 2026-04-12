Путин на Совбезе обсудил вопросы взаимодействия со странами СНГ

Глава государства заявил, что у России со странами СНГ на протяжении десятилетий сложились особые отношения в гуманитарных сферах.
Ян Брацкий 17-04-2026 17:08
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ взаимодействие со странами-членами СНГ. Глава государства особо отметил исторический контекст такого сотрудничества.

«У нас к этому всегда было, есть и, уверен, будет особое отношение хотя бы в силу исторических соображений, а также в силу того, что очень большой объем работ, в том числе и в сфере экономического взаимодействия с этими странами», - отметил Путин.

Президент добавил, что на протяжении десятилетий у Москвы и ее соседей по СНГ сложились особые отношения в гуманитарных сферах. Путин упомянул смешанные браки, взаимные интересы в культуре и прочих областях взаимодействия.

В заседании Совбеза РФ приняли участие его секретарь Сергей Шойгу, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников и его коллега из СВР Сергей Нарышкин, а также другие постоянные члены Совета.

В начале апреля под председательством министра обороны РФ Андрея Белоусова состоялось заседание Совета глав оборонных ведомств государств-участников СНГ. Обсуждали совместную и согласованную безопасность в контексте военно-политической обстановки на пространстве Содружества Независимых Государств. Белоусов заметил, что в ходе встречи удалось принять решения, направленные на развитие военного сотрудничества, и наметить шаги по обеспечению региональной и евразийской безопасности.

#Россия #Путин #Кремль #СНГ #Президент #Совбез РФ
