Кардиолог рассказал, как спастись от надвигающейся жары

Иван Ликов отметил, что особенно внимательными к себе во время жары надо быть людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 17:21
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

При сильном повышении температуры следует избегать палящего солнца и пить как можно больше воды. Об этом рассказал «Звезде» врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Иван Ликов.

«По возможности, не находиться долго под палящим солнцем, особенно в интервал с 11:00 утра до 17:00 вечера. Если приходится находиться на жаре, нужно пить достаточное количество воды. Это поможет избежать обезвоживания», - объяснил Ликов.

Врач добавил, что если у человека имеются заболевания сердечно-сосудистой системы, надо принимать все препараты, которые назначил врач. По словам Ликова, в случае ухудшения состояния нужно как можно скорее проконсультироваться со специалистом и скорректировать терапию.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказывал об аномальной жаре до +31 градуса, которая продержится в Москве до пятницы. В понедельник в Москве будет переменная облачность без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а максимальная температура поднимется до +30 градусов. Во вторник ожидается еще более жаркий день, когда температура может достичь 30 градусов, что близко к рекорду 1979 года.

До этого в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Москве с 18 по 22 мая. Спасатели МЧС порекомендовали в этот период носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева. При температуре выше +30 градусов настоятельно рекомендуется сократить физическую активность и оставаться в прохладных местах.

