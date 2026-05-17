Эксперт оценил возможность кубинцев дать отпор США

Кубинцы способны дать любому государству отпор, в том числе США. Такое мнение выразил в разговоре со «Звездой» профессор МГИМО Борис Мартынов.

«На самом деле кубинцы готовы дать отпор, в том числе американцам. Как у Гаваны обстоят дела с беспилотниками, неизвестно. Есть латинская пословица: "Кто предупрежден, тот вооружен"», - уточнил эксперт.

По его словам, кубинцы живут свыше 60 лет в тяжелых условиях, вызванных американской блокадой. Кроме того, в Гаване умеют извлекать уроки из случившихся обстоятельств, в том числе в Венесуэле, когда ее застали врасплох.

Как отметил Мартынов, американцы, в частности президент США Дональд Трамп, хотят отыграться за моральное поражение в конфликте с Ираном. Поэтому Вашингтон в виду своей внешней политики непринятия ряда специфик стран, с которыми он имеет дело, надеется на то, что эти государства, в том числе Куба, после давления на них примут все выдвигаемые им условия.

Говоря про возможности Гаваны заблокировать Флоридский пролив, профессор выразил мнение, что самостоятельно сделать это у нее не получится. В таком случае она может обратиться за поддержкой к другим странам.

«Интересы Китая на Кубе очень глубоки, укоренены разносторонне. Вот Россия также является традиционным союзником Гаваны. Это тоже нужно принимать к сведению», - отметил эксперт.

Ранее агентство Axios сообщило, что разведсообщество США ожидает атаки беспилотников со стороны Кубы, которые она закупила у России и Ирана. Предполагается, что БПЛА будут использовать для ударов по базе в Гуантанамо, американским военным кораблям и штату Флорида. В свою очередь в МИД островного государства заявили о праве на самооборону в случае нападения извне.