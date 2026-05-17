МИД Кубы: страна воспользуется правом на защиту в случае атаки

Заявлении было сделано на фоне информации в СМИ, что Вашингтон может готовить операцию против бывшего лидера страны 94-летнего Рауля Кастро.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 21:47
© Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Куба воспользуется правом на самооборону, если подвергнется нападению. Об этом заявило МИД островного государства в соцсети X.

«Если на Кубу будет совершено нападение, она воспользуется своим правом на законную самооборону», - говорится в сообщении ведомства.

Журналисты газеты The New York Times предупредили, что Вашингтон может готовить против бывшего кубинского лидера Рауля Кастро такую же спецоперацию, которая была проведена против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Белый дом может воспользоваться трагедией 1996 года, чтобы инициировать уголовное дело против Кастро.

В 1996 году кубинский истребитель по ошибке сбил два гражданских маломоторных самолета гуманитарной миссии. В результате погибли четыре человека, включая троих американцев. По мнению американской стороны, за операцией якобы стоял Рауль Кастро. Журналисты полагают, что американский Минюст готовит обвинение против 94-летнего политика. Но юридическое преследование может быть просто прикрытием для силовой операции.

Перед этим стало известно, что директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал на Кубу, где встречался с представителями местного МВД. Официальный повод - подготовка политического диалога и урегулирование разногласий. NYT считает, что Вашингтон через главу разведслужбы может попытаться склонить Гавану к разрыву связей с Россией и Китаем.

До этого сообщалось, что на фоне американской морской блокады на Кубе полностью закончились запасы топлива. В стране есть только попутный газ с местных месторождений и национальная нефть.

#в стране и мире #блокада #сша #Оборона #Куба #санкции #Рауль Кастро #Гавана
