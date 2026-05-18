Каллас исключила свое участие в выборах президента Эстонии

Она также призналась, что иногда задумывается о том, кем бы стала, если бы не заняла нынешнюю должность в Брюсселе.
Дарья Неяскина 18-05-2026 12:07
© Фото: Стрингер, РИА Новости

Глава евродипломатии Кая Каллас отказалась от участия в президентской гонке в Эстонии. Об этом рассказала эстонская телерадиокомпания ERR.

По словам Каллас, этот пост просто не для нее. 

В своем интервью Кая Каллас также призналась, что иногда задумывается о том, кем бы она стала, если бы не заняла нынешнюю должность в Брюсселе. Она отмечает, что иногда во время заграничных поездок у нее появляются мысли о работе послом. Однако муж Каллас считает, что работа посла слишком спокойное занятие для такого человека, как она.

Напомним, что выборы главы Эстонской Республики запланированы на сентябрь текущего года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что глава евродипломатии Кая Каллас могла бы занять призовое место в соревнованиях по поросячьему визгу. Она добавила, что заявления Каллас «по-настоящему свинские».

 

#в стране и мире #Выборы #эстония #кая каллас #глава евродипломатии
