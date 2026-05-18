Пленный военнослужащий ВСУ Олег Жук, добровольно сдавшийся подразделениям группировки войск «Центр», рассказал о случаях насильственной мобилизации на Украине и обстановке в подразделении «Скала». Видео с его рассказом опубликовало Министерство обороны России.

По словам Жука, военнослужащие территориального центра комплектования задержали его на улице в Одессе и отправили сначала в учебный центр в Днепропетровской области, а затем в подразделение «Скала». Военнопленный утверждает, что в подразделении к мобилизованным относились жестко, а среди личного состава, по его словам, были распространены алкоголь и наркотики.

«Обычных людей ловили с улицы, больных, за 50 лет и, грубо говоря, унижали. Типа вот - кричи "Скала". В "Скале" все наркоманы и алкоголики поголовно», - признался он.

Жук решил сдаться в плен после прибытия на позиции, поскольку не хотел участвовать в боевых действиях и опасался погибнуть. Он сказал, что российские бойцы не применяли к нему насилия.

Ранее другой попавший в плен к бойцам группировки «Центр» украинский военнослужащий рассказал, что оказался в рядах ВСУ после того, как сам вызвал полицию во время ссоры с другом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.