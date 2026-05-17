BZ: кредит для Украины оказался под угрозой из-за коррупционного скандала

Для выплаты кредита Киеву не подписан «Меморандум о взаимопонимании» и «соответствующее подробное кредитное соглашение».
Дарья Ситникова 17-05-2026 00:25
© Фото: Domenico Cippitelli, Keystone Press Agency, Globallookpress

Выделение кредита Киеву от Евросоюза оказалось под угрозой из-за коррупционного скандала на Украине. Об этом сообщила газета Berliner Zeitung.

«Доверие к Владимиру Зеленскому подвергается серьезному испытанию из-за коррупционного скандала в его ближайшем окружении», - сказано в материале.

Уточняется, что для выплаты кредита Украине не подписан «Меморандум о взаимопонимании». Кроме того, не заверено «соответствующее подробное кредитное соглашение», пишет RT.

Ранее, 11 мая, антикоррупционные органы Украины предъявили экс-главе офиса Владимира Зеленского Андрею Ермаку обвинения по статьям, предусматривающим ответственность за легализацию имущества, полученного преступным путем, совершенную организованной группой или в особо крупном размере. Если дело дойдет до приговора, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Журналисты Berliner Zeitung назвали арест Андрея Ермака «последним предупреждением» для Владимира Зеленского. По информации газеты, в облаве на Ермака подозревают представителей украинской элиты, а также американцев и, может быть, европейских представителей.

#Украина #ЕС #угроза #кредит #коррупционный скандал
