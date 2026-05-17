Под Будапештом заяц сбил электросамокатчика

В венгерском городе Сазхаломбатта заяц прыгнул на Даниела Ковача, который ехал на электросамокате, и сбил его. Об этом сообщил телеканал Tenyek.

Мужчина был в защитном шлеме и экипировке, благодаря чему получил лишь царапины. Заяц также не пострадал, после столкновения он убежал обратно в поле.

«Мы столкнулись, когда он был на уровне моей головы. Я держал руль, но отпустил его, когда упал на землю. И я просто удивился, что такое вообще возможно», - заявил мужчина.

По словам члена охотничьей палаты Венгрии Аттилы Фельдвари, в момент страха заяц способен прыгать до пяти метров в высоту, а также развить скорость до 70 километров в час. Отмечается, что Ковач ехал со скоростью 35 километров в час.

