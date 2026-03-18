Травматолог напомнил о правилах езды на электросамокатах

Сложные многооскольчатые переломы и черепно-мозговые травмы являются самыми распространенными среди любителей электросамокатов.
Ян Брацкий 18-03-2026 14:41
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

Электросамокаты при небрежном обращении представляют серьезную угрозу для здоровья пользователей и пешеходов. Об этом перед стартом сезона напомнил главный внештатный детский специалист травматолог-ортопед Минздрава Московской области Александр Григорьев. По его словам, даже на небольшой скорости падение с электросамоката или столкновение с препятствием может обернуться серьезными травмами.

«Зачастую это серьезные многооскольчатые, открытые переломы, сочетанные травмы. Восстановление после них достигает до полугода или даже до года. Самые распространенные травмы при падении с самокатов или столкновении с ними: черепно-мозговые травмы, переломы челюсти, травмы и переломы костей верхних и нижних конечностей», - отметил Григорьев.

Самый простой способ избежать опасности - отказаться от такого способа передвижения, считает врач. Но если подобный вариант не подходит, то необходимо соблюдать правила предосторожности, которые минимизируют вероятность получения травм и увечий, пишет 360.ru. Не стоит пускать за руль самоката детей и подростков. Категорически нельзя выезжать на дороги общего пользования, перегружать самокат и превышать разумную скорость движения. Также опасно пользоваться смартфоном на ходу, добавил Григорьев.

Выбирая между электросамокатами, предпочтение лучше отдавать моделям с ножным тормозом, полагает он. Это позволит избежать переворота через руль при резком торможении. При переходе дороги водитель самоката обязан спешиться, напомнил медик.

К слову, сезон электросамокатов стартует не везде. В Елабуге в Татарстане, например, этот тип транспорта запретили еще летом прошлого года. По заявлению властей, для самокатов там нет инфраструктуры и выделенных полос, а следовательно, их использование небезопасно. Несанкционированный двухколесный транспорт будут вывозить на штрафстоянки.

