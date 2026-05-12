NYT: Израиль использует «Евровидение» для политического влияния

Власти Израиля потратили как минимум $1 млн на продвижение своих артистов на песенном конкурсе «Евровидение» и превращение его в инструмент политического влияния. К такому выводу пришли обозреватели газеты The New York Times в ходе своего расследования.

По их данным, часть денег поступила из ответственной за пропаганду части израильского кабмина и МИД. В прошлом году Тель-Авив размещал рекламу на нескольких языках, призывая голосовать за своего участника. В этом году Израиль проводит похожую кампанию, уточнили в NYT.

По информации газеты, страна также могла подделывать результаты голосования в свою пользу. Журналисты обратили внимание, что Израиль побеждал в странах, где традиционно сильны пропалестинские настроения и велика критика политики Тель-Авива, хотя прямых доказательств использования ботов не представлено.

В сентябре прошлого года организаторы «Евровидения» поставили на голосование участие израильского артиста в песенном конкурсе, но позже сняли вопрос с повестки из-за перемирия в секторе Газа. Ранее ряд стран-участниц «Евровидения» отказались транслировать конкурс 2026 года из-за участия в нем Израиля. Также эти страны отказались направлять своих артистов. Это Ирландия, Исландия, Испания, Нидерланды и Словения. Подобный бойкот стал крупнейшим за 70-летнюю историю конкурса. Напомним, в этом году «Евровидение» проходит в Австрии 12, 14 и 16 мая.