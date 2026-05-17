Собянин: силы ПВО уничтожили 19 дронов на подлете к Москве

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.
Дарья Ситникова 17-05-2026 04:56
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Силами ПВО Минобороны уничтожено 19 украинских беспилотников, летевших на столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Атака БПЛА отражена силами ПВО Минобороны», - написал он в своем Telegram-канале.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они устраняют последствия.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО сбили 89 беспилотников киевского режима над российскими регионами. Украинские дроны были поражены при попытке атаковать Белгородскую, Рязанскую, Калужскую, Курскую, Брянскую, Орловскую, Владимирскую, Смоленскую и Тульскую области.

Также БПЛА были сбиты над Московским регионом и над акваторией Черного моря. Московский мэр тогда же заявил о 31 дроне киевского режима, сбитом на подлете к столице.

#Москва #Россия #пво #бпла #ВСУ #Собянин
