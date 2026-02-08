Вирусолог объяснил, чем опасен Нипах и почему он уже циркулирует в 7 странах

Камбоджа, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Ганы и Мадагаскар являются огромным регионом с очагом опасных вирусов, таких как Нипах, который вышел за пределы Индии. Это происходит из-за того, что на их территории проживает группа летучих крыланов, таких как летучая лисица. Об этом рассказал «Звезде» главный научный сотрудник института вирусологии Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Весь этот огромный регион является очагом с этим вирусом. Вот эта вся компания летучих крыланов и ассоциированных с ним видом животных обладают удивительными свойствами, позволяющих держать внутри себя огромные различные вирусы», - начал специалист.

Чепурнов объяснил, что у летучих крыланов есть «иммунологический момент, связанный с их жизнедеятельностью, который позволяет им сосуществовать с вирусами». Поэтому они являются «резервуаром» для таких опасных заболеваний.

«Раньше мы были знакомы с приходящими от них вирусом "Эбола" и "Марбург", у которого летальность составляла 80-90%. Теперь и этот вирус», - объяснил профессор вирусологии.

Проблема заключается в том, что крыланы любят сладкую еду. Они питались сладкими плодами, а потом на месте тех джунглей, в которых они обитали, пришли плодовые деревья. Появилось место, в котором крыланы близко соприкасаются с людьми.

«Особенно когда эти перезревшие плоды отдают на корм скоту или выбрасывают на свалки, куда слетаются эти крыланы, чтобы полакомиться. И, естественно, вместе со своей слюной оставляют этот вирус. Это приводит к более частым контактам людей с животными. Из-за этого увеличивается количество случаев передачи вируса», - добавил Чепурнов.

Это не очень заразно опасный возбудитель. Передача в основном связана с контактом инфицированной слюной животных или переданных к каким-то животным, которые активно не болеют им. В результате чего получает уже сам человек.

Со слов специалиста, у вируса очень высокая летальность. Это часто привлекает внимание «плохишей» в виде специалистов по биологическому оружию.

«Я знаю, как активно занимались вирусом "Эбола" и "Ласса", и прочими вирусными возбудителями, которые не так давно открыты. Но модификация вот этих возбудителей значительно более опасная. Нам надо возобновлять активные исследовательские работы, связанные с расширением нашей возможности противостояние военно-биологической агрессии», - заключил главный научный сотрудник института вирусологии Федерального исследовательского центра Фундаментальной и трансляционной медицины.

Напомним, пресс-служба Роспотребнадзора ранее сообщила о смертельно опасном вирусе Нипах, который зарегистрировали на территориях Камбоджи, Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ганы и Мадагаскара. Впервые он был обнаружен в 1999 году.