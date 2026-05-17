В Минобрнауки рассказали, сколько баллов может получить абитуриент за достижения

Конкретный список подобных достижений каждый университет утверждает самостоятельно.
Дарья Ситникова 17-05-2026 03:45
© Фото: Пелагия Тихонова, РИА Новости

Максимальный бонус за индивидуальные достижения при поступлении в российские вузы составит 15 баллов. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки.

«Университет самостоятельно устанавливает перечень общих индивидуальных достижений, которые учитываются приемной комиссией вуза», - сказано в материале.

Учитываемые успехи делятся на две категории. За первую группу - общие достижения, университет вправе начислить до 10 баллов. Во вторую категорию входят целевые показатели, их оценивают максимум в пять баллов при приеме на большинство программ.

Среди общих заслуг, принимаемых комиссией, золотой значок ГТО, аттестат или диплом с отличием, победы в олимпиадах и волонтерская деятельность. Ко всему этому, плюсом идут дополнительное спортивное или творческое образование, армейская служба по призыву или контракту, а также успехи на чемпионате «Абилимпикс».

Минздрав России ранее определил минимальные баллы ЕГЭ для приема абитуриентов в медицинские вузы в 2026 году. Например, для поступления в Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова на программы «Лечебное дело», «Педиатрия» и «Стоматология» необходимо набрать минимум 55 баллов по русскому языку, биологии и химии.

#Россия #университет #баллы #поступление #индивидуальные достижения
