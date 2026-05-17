В Израиле произошел мощный взрыв из-за испытания оборонной компании

Мощный взрыв в израильском Бейт-Шемеше оказался запланированным экспериментом государственной оборонной компании Tomer. Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на компанию.

«В своем заявлении Tomer заявила, что этот взрыв был заранее запланированным экспериментом», - сказано в материале.

Инцидент произошел недалеко от города Бейт-Шемеш. Он расположен в окрестностях Иерусалима.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир ранее заявил, что ЦАХАЛ испытывает сильную нехватку личного состава после почти трех лет войны на нескольких фронтах. По его словам, израильская армия готова к продолжению боевых действий против Ирана.

Но он предупредил, что нынешняя нагрузка на регулярные и резервные войска непосильна. Он отметил, что надо принять и ряд других законов, направленных на расширение ЦАХАЛ.