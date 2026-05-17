МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Израиле произошел мощный взрыв из-за испытания оборонной компании

Взрыв произошел неподалеку от города Бейт-Шемеш, расположенного в окрестностях Иерусалима.
Дарья Ситникова 17-05-2026 02:46
© Фото: Iranian Army Office, Keystone Press Agency, Global Look Press

Мощный взрыв в израильском Бейт-Шемеше оказался запланированным экспериментом государственной оборонной компании Tomer. Об этом сообщило издание The Times of Israel, ссылаясь на компанию.

«В своем заявлении Tomer заявила, что этот взрыв был заранее запланированным экспериментом», - сказано в материале.

Инцидент произошел недалеко от города Бейт-Шемеш. Он расположен в окрестностях Иерусалима.

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир ранее заявил, что ЦАХАЛ испытывает сильную нехватку личного состава после почти трех лет войны на нескольких фронтах. По его словам, израильская армия готова к продолжению боевых действий против Ирана.

Но он предупредил, что нынешняя нагрузка на регулярные и резервные войска непосильна. Он отметил, что надо принять и ряд других законов, направленных на расширение ЦАХАЛ.

#в стране и мире #взрыв #Израиль #Бейт-Шемеш #Tomer #оборонная компания
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 