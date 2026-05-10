Глава израильского генштаба заявил о нехватке солдат

ЦАХАЛ испытывает сильную нехватку личного состава после почти трех лет войны на нескольких фронтах. Такое заявление сделал глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, его слова передает Ynet.

Замир озвучил это на комитете кнессета по иностранным делам и обороне. По его словам, израильская армия готова к продолжению боевых действий против Ирана. Но он предупредил, что нынешняя нагрузка на регулярные и резервные войска непосильна.

«Я веду войну на нескольких фронтах и громлю врага. Чтобы продолжать это делать, ЦАХАЛ срочно нужны новые солдаты», - подчеркнул глава генштаба.

Помимо этого, Замир настаивает на включении в обязательный призыв в Армию обороны Израиля харедим - ультраортодоксальных евреев. По его мнению, надо принять и ряд других законов, направленных на расширение ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что намерен прекратить получение американской военной помощи в ближайшие десять лет. По его словам, планируется свести к нулю финансовую поддержку США в рамках военного сотрудничества. Ежегодно страна получает 3,8 миллиарда долларов, и пришло время постепенно отказаться от этой помощи. Израильский лидер подчеркнул, что не собирается ждать избрания следующего конгресса, а хочет начать действовать уже сейчас.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что Военные силы Израиля готовы к возобновлению войны с Ираном и ждут зеленого света от США. Он отметил, что целью военных действий Израиля станет уничтожение династии Хаменеи и «пособников террористического режима». По его словам, во время войны еврейская армия возвратит Исламскую республику в «век тьмы и камня». Это будет проведено при помощи подрыва главных энергетических и электроэнергетических объектов и уничтожения национальной экономической инфраструктуры. Кац заявил, что атака будет представлять собой сокрушительные удары по чувствительным местам вслед за предыдущими нанесенными по Ирану атаками.