МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Глава израильского генштаба заявил о нехватке солдат

Глава генштаба настаивает на включении в обязательный призыв ультраортодоксальных евреев и принятии ряда других законов, направленных на расширение ЦАХАЛ.
Сергей Дьячкин 11-05-2026 18:59
© Фото: IMAGO, Mohammed Nasser apaimage, Global Look Press

ЦАХАЛ испытывает сильную нехватку личного состава после почти трех лет войны на нескольких фронтах. Такое заявление сделал глава Генштаба Армии обороны Израиля Эяль Замир, его слова передает Ynet.

Замир озвучил это на комитете кнессета по иностранным делам и обороне. По его словам, израильская армия готова к продолжению боевых действий против Ирана. Но он предупредил, что нынешняя нагрузка на регулярные и резервные войска непосильна.

«Я веду войну на нескольких фронтах и громлю врага. Чтобы продолжать это делать, ЦАХАЛ срочно нужны новые солдаты», - подчеркнул глава генштаба.

Помимо этого, Замир настаивает на включении в обязательный призыв в Армию обороны Израиля харедим - ультраортодоксальных евреев. По его мнению, надо принять и ряд других законов, направленных на расширение ЦАХАЛ.

До этого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что намерен прекратить получение американской военной помощи в ближайшие десять лет. По его словам, планируется свести к нулю финансовую поддержку США в рамках военного сотрудничества. Ежегодно страна получает 3,8 миллиарда долларов, и пришло время постепенно отказаться от этой помощи. Израильский лидер подчеркнул, что не собирается ждать избрания следующего конгресса, а хочет начать действовать уже сейчас.

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что Военные силы Израиля готовы к возобновлению войны с Ираном и ждут зеленого света от США. Он отметил, что целью военных действий Израиля станет уничтожение династии Хаменеи и «пособников террористического режима». По его словам, во время войны еврейская армия возвратит Исламскую республику в «век тьмы и камня». Это будет проведено при помощи подрыва главных энергетических и электроэнергетических объектов и уничтожения национальной экономической инфраструктуры. Кац заявил, что атака будет представлять собой сокрушительные удары по чувствительным местам вслед за предыдущими нанесенными по Ирану атаками.

#в стране и мире #призыв #Ближний Восток #Израиль #Иран #Генштаб #ЦАХАЛ #военный конфликт #солдаты #ультраортодоксальные евреи
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Боевая подготовка призывников
2
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
3
Морской политех
4
Беспилотинки. Мировые тренды
5
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
6
Главное управление боевой подготовки
7
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
8
Подводный флот России. 120 лет
9
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
10
Броневики СВО. Часть 2
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 