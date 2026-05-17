В районе Карловых Вар из-за оттока россиян закрыли более 17 тысяч компаний

Количество россиян в Карловых Варах и окрестностях с 2020 года снизилось почти на 93%, из-за чего местные санатории были вынуждены закрыться.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 22:48
Почти 18 тысяч компаний прекратили деятельность в курортном Карловарском крае Чехии за последние шесть лет из-за оттока российских туристов. К таким выводам пришло РИА Новости, изучив открытые статистические данные.

По данным агентства, количество россиян с 2020 года снизилось почти на 93%. Из-за этого многие санатории были вынуждены закрыться или перепрофилироваться.

После того, как начался отток туристов из России, в Карловарском крае прекратили деятельность 17 872 компаний. В 2019 году россиян, посетивших чешские курорты в районе Карловых Вар было 83 048. В 2020 году - 18 811. В 2025 году число российских туристов снизилось до 6355. Это самый низкий показатель за последние три года. Пик закрытия компаний пришелся на 2023 год, когда к оттоку россиян добавились последствия пандемии коронавируса. В 2023 году глава Карловых Вар Андреа Пфеффер-Ферклова жаловалась на отток российских туристов. По ее словам, они были главными клиентами чешских курортов.

Пфеффер-Ферклова заявляла, что курорту грозит гибель. На тот момент  в отелях Карловых Вар количество ночей, выкупаемых россиянами, снизилось в тридцать раз. При этом туристы из других стран заменить наших соотечественников полноценно не смогли. Глава местного информационного центра Йозеф Длогош рассказал, что россияне оставались в городе надолго и предпочитали не просто любоваться видами, а обстоятельно лечиться.

В январе чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что лидеры Евросоюза слишком поздно решили вернуться к диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Свое заявление чешский премьер сделал на фоне все чаще звучащих в Евросоюзе призывов о прямых переговорах с нашей страной.

