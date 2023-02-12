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Aktualne: курорту в Карловых Варах грозит гибель без туристов из России

Сергей Лебедев
05:37 12.02.2023
В отелях количество ночей, выкупаемых россиянами, снизилось в 30 раз.
Aktualne: курорту в Карловых Варах грозит гибель без туристов из России
© Фото: Владимир Федоренко, РИА Новости
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В Чехии курорт Карловы Вары находится под угрозой смерти из-за оттока россиян. Мэр города Андреа Пфеффер-Ферклова уверяет, что курорт может попросту закрыться.

«Спад начался уже после присоединения Крыма в 2014 году. Но пик пришелся на пандемию коронавируса и последний год», - рассказала мэр в интервью Aktualne.

По данным издания, в отелях Карловых Вар количество ночей, выкупаемых россиянами, снизилось в 30 раз. При этом туристы из других стран заменить наших соотечественников полноценно не смогли.

Глава местного информационного центра Йозеф Длогош рассказал, что немцы, чехи, итальянцы, испанцы и французы приезжают чаще, чем раньше. Однако россияне оставались в городе надолго и предпочитали не просто любоваться видами, а обстоятельно полечиться.

Напомним, в конце прошлого года о росте туристов из России заявили в Абхазии. Министр туризма республики Теймураз Хишба рассказал, что за последние два года поток туристов из РФ достиг рекордных значений.

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