На Кубе полностью закончились запасы топлива. Об этом сообщил министр энергетики и горнорудной промышленности Висенте де ла О Леви в эфире программы Mesa Redonda.

По словам министра, на Кубе исчерпаны запасы мазута и дизельного топлива. Страна располагает только попутным газом со своих месторождений и национальной нефтью, объемы добычи которой увеличиваются, отметил он.

Леви подчеркнул, что с декабря Куба не получала поставок топлива. Последняя крупная партия в размере около 100 тысяч тонн российской нефти поступила только через четыре месяца. Это помогло временно уменьшить масштабы отключений, но к началу мая эта поставка была полностью исчерпана.

Министр заявил, что власти Кубы намерены развивать собственную добычу нефти и газа. По его словам, также правительство собирается увеличивать использование солнечной энергии и систем хранения энергии в рамках стратегии перехода к возобновляемым источникам.

В январе президент США подписал указ, который предусматривает введение пошлин на импорт нефти из стран, поддерживающих Кубу. Кроме того, президент объявил чрезвычайное положение, ссылаясь на угрозу национальной безопасности со стороны этой страны.

Владимир Путин назвал неприемлемыми введенные Вашингтоном против Гаваны ограничения. Президент подчеркнул, что Россия неизменно поддерживает Кубу в борьбе за суверенитет.