CNN: в Белом доме спорят о стратегии США в отношении Ирана

В Белом доме после визита президента США Дональда Трампа в Китай царят разногласия насчет дальнейших действий в отношении Ирана, пишет CNN. Некоторые представители администрации, включая сотрудников Пентагона, выступают за более жесткий подход, включая новые удары. Это, по их мнению, усилит давление на Тегеран и вынудит его пойти на уступки.

Однако другие выступают за сохранение акцента на дипломатии. Сам американский лидер в последние недели склонялся к этому подходу. Он надеялся, что сочетание прямых переговоров и экономического давления убедит Иран заключить сделку. Но Тегеран не сильно изменил свои условия с тех пор, как Трамп объявил о прекращении огня в апреле.

Представители администрации внимательно следили, сможет ли визит президента в Пекин привести к значительным результатам. Китай тесно связан с Тегераном и считается, что Китай мог бы оказать на него давление. Однако в пятницу Трамп вернулся в США, и о каких-либо успехах в переговорах не сообщается.

На обратном пути в Вашингтон глава Белого дома заявил журналистам, что китайский лидер Си Цзиньпин выразил стремление открыть Ормузский пролив и согласился, что Иран не должен развивать ядерное оружие. Но Китай уже делал такие заявления и раньше.

Теперь президенту предстоит решить, стоит ли нанести новые удары по Ирану для разрешения затянувшегося конфликта. Трамп опубликовал в соцсетях сообщение, в котором назвал прекращение огня «затишьем перед бурей».

Поскольку Иран не проявляет желания отказаться от своей жесткой позиции, президент США становится все более нетерпеливым. По словам источников, его особенно раздражает продолжающееся закрытие Ормузского пролива, а также предполагаемые разногласия в иранском руководстве.

Бывший посол США в НАТО Иво Даалдер заявил телеканалу, что Трамп пытался «пускать пыль в глаза, но это не сработало». Потом он пытался вести переговоры, но это тоже не сработало. И теперь президент пытается найти способ «вырваться из тупика».

Соединенные Штаты и Израиль активизировали подготовку к возобновлению атак на Иран, которые могут начаться на следующей неделе, сообщила ранее The New York Times, ссылаясь на информацию от источников на Ближнем Востоке. Авторы статьи утверждают, что текущая подготовка является наиболее масштабной с момента заключения режима прекращения огня.