Ковальчук отправил брянское правительство в отставку

Члены правительства региона будут продолжать исполнять обязанности, пока в должность не вступит избранный губернатор.
Сергей Дьячкин 17-05-2026 19:47
© Фото: Vladimir Gorovykh, Russian Look, Global Look Press

Правительство Брянской области отправлено в отставку. Соответствующий указ подписал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук.

Это стандартная процедура. Указ губернатора «Об отставке Правительства Брянской области» вышел 13 мая. В документе отмечается, что прежние члены правительства региона будут исполнять свои обязанности, пока избранный губернатор не вступит в должность.

Четыре дня назад президент России Владимир Путин назначил Ковальчука врио губернатора Брянской области. Перед этим он принял отставку предыдущего губернатора Александра Богомаза по собственному желанию.

Ковальчуку 53 года, он родился в Челябинске, имеет три высших образования. Занимал ответственные посты в банковской сфере, был вице-губернатором Челябинской области, руководил Миасским городским округом, занимал должность председателя правительства ЛНР.

#Брянская область #правительство #отставка #указ #губернатор #врио #егор ковальчук
