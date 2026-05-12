Расчет «Града» сорвал подвоз снабжения боевикам в Запорожской области

Перемещение материальных средств неприятеля в районе населенного пункта Чаривное обнаружил расчет российского беспилотника.
12-05-2026 18:29
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщило о срыве подвоза материальных средств на позиции ВСУ в Запорожской области. Это сделал расчет реактивной системы залпового огня «Град».

Транспорт неприятеля, осуществлявший подвоз снабжения и перемещение сил противника, обнаружил оператор беспилотного летательного аппарата. Это произошло в районе населенного пункта Чаривное.

Координаты целей передали артиллеристам 35-й общевойсковой армии. Расчет РСЗО «Град» оперативно выдвинулся на позицию. Осуществив наводку, военнослужащие нанесли удар 122-миллиметровыми осколочно-фугасными реактивными снарядами. 

Российское оборонное ведомство уточнило, что удалось не только сорвать подвоз материальных средств, но и разрушить пункты размещения украинских боевиков. Также отмечено, что был ликвидирован личный состав ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #РСЗО #Град #запорожская область #группировка восток
