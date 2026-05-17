Россиянина задержали в Анталье после конфликта с местным жителем

Задержанному россиянину организовали встречу с местным адвокатом, дипломаты также в курсе произошедшего.
Ян Брацкий 17-05-2026 18:04
© Фото: Soeren Stache dpa Global Look Press

Полиция турецкой Антальи задержала россиянина после конфликта с одним из местных жителей. Об этом РИА Новости сообщили в нашем консульстве.

Дипломаты находятся в контакте с супругой задержанного и турецкими правоохранителями, а также готовы оказать необходимую консульскую помощь задержанному.

Сейчас россиянин находится в пеницитарном учреждении. Суть конфликта не раскрывается. Нашему соотечественнику организовали встречу с местным адвокатом.

Ранее в Ассоциации туроператоров России назвали Турцию и Египет лидерами по числу бронирований на май. По словам вице-президента АТОР по международному туризму Артура Мурадяна, россияне выбирают побережья Средиземного и Красного морей в силу их относительной доступности и широкой географии полетов.

#в стране и мире #Турция #туризм #полиция #Анталья
