В АТОР озвучили самые популярные у россиян туристические направления

Россияне выбирают проверенные годами направления для отдыха исходя из сезонности и финансовых возможностей.
Ян Брацкий 17-03-2026 14:05
Турция и Египет лидируют по числу бронирований на майские праздники. Об этом «Звезде» рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России по международному туризму Артур Мурадян. Россияне выбирают побережья Средиземного и Красного морей в силу их относительной доступности и широкой географии полетов. Влияет на предпочтения россиян и непростая обстановка в странах Персидского залива.

«Лидером по числу бронирований сейчас является Турция, где в начале мая начинается высокий пляжный сезон. Кроме того, значительно вырос спрос на Египет. В этот период там тоже начинается сезон, когда море более теплое, чем даже в Турции. Довольно широкая география полетов позволяет россиянам выбирать эти направления», - рассказал Мурадян.

Не обходят вниманием россияне и страны Юго-Восточной Азии. Это Вьетнам и Таиланд, где довольно неплохо представлена полетная программа со стороны российских перевозчиков, уточнил Мурадян.

«Говорить о том, что туристы отказываются от дорогих направлений, было бы неверно. Как раз завершается активная фаза сезона на островных государствах. Это дорогой вариант отдыха, но тем не менее за счет майских школьных каникул есть запросы и по этим направлениям», - подтвердил вице-президент АТОР.

К слову, властям Дубая, помимо последствий конфликта на Ближнем Востоке, предстоит разбираться с собственными отельерами. Многие из них, вопреки распоряжению официальных властей, выселяли российских туристов из гостиниц во время обострения кризиса с Ираном. Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров нашей страны Майя Ломидзе заявила, что направила властям Дубая «черный список» отелей для дальнейших разбирательств.

