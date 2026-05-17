Тренер раскрыл секрет успеха теннисного дуэта Андреевой и Шнайдер

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер зарекомендовали себя, как отличный дуэт. У них многое получается и девушки блестяще дополняют друг друга на корте. Таким мнением со «Звездой» поделился российский теннисист и тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана Дмитрий Турсунов.

«Явно, что дуэт хороший, мы это видим по результатам. Они очень хорошо играют, им обеим это идет на пользу. Они немного разные по стилю игры. Одна правша, другая левша, одна более агрессивная, вторая понадежнее играет. Характеры тоже дополняют друг друга. В целом, они неплохо между собой общаются», - отметил Турсунов.

Именно непохожесть характеров и различия в стиле делают этот дуэт такой грозной силой, уверен он. Дерзкая Андреева и мощная Шнайдер используют свои сильные стороны наилучшим образом.

«Диана очень талантлива, просто мне кажется, по каким-то своим ощущениям, что Мирра чуть больше уверена в себе, более дерзкая в спортивном плане. Диана больше про удар с левой стороны. Это очень грозное оружие, мало у кого из девочек есть такое. Они очень сочетаются. Одна более агрессивная, другая более стабильная. В целом, очень много плюсов», - заключил Турсунов.

Ранее стало известно, что девушки завоевали третий парный титул на турнире Женской теннисной ассоциации WTA в Риме. В двух сетах россиянки оказались сильнее испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес. У Андреевой и Шнайдер на счету также серебряные медали парижской Олимпиады.