МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Тренер раскрыл секрет успеха теннисного дуэта Андреевой и Шнайдер

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Женской ассоциации тенниса WTA в Риме, победив соперниц из Испании и США.
Ян Брацкий 17-05-2026 17:02
© Фото: Li Jing Xin Hua, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер зарекомендовали себя, как отличный дуэт. У них многое получается и девушки блестяще дополняют друг друга на корте. Таким мнением со «Звездой» поделился российский теннисист и тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана Дмитрий Турсунов.

«Явно, что дуэт хороший, мы это видим по результатам. Они очень хорошо играют, им обеим это идет на пользу. Они немного разные по стилю игры. Одна правша, другая левша, одна более агрессивная, вторая понадежнее играет. Характеры тоже дополняют друг друга. В целом, они неплохо между собой общаются», - отметил Турсунов.

Именно непохожесть характеров и различия в стиле делают этот дуэт такой грозной силой, уверен он. Дерзкая Андреева и мощная Шнайдер используют свои сильные стороны наилучшим образом.

«Диана очень талантлива, просто мне кажется, по каким-то своим ощущениям, что Мирра чуть больше уверена в себе, более дерзкая в спортивном плане. Диана больше про удар с левой стороны. Это очень грозное оружие, мало у кого из девочек есть такое. Они очень сочетаются. Одна более агрессивная, другая более стабильная. В целом, очень много плюсов», - заключил Турсунов.

Ранее стало известно, что девушки завоевали третий парный титул на турнире Женской теннисной ассоциации WTA в Риме. В двух сетах россиянки оказались сильнее испанки Кристины Букши и американки Николь Меликар-Мартинес. У Андреевой и Шнайдер на счету также серебряные медали парижской Олимпиады.

#Спорт #наш эксклюзив #теннис #WTA #Андреева #Шнайдер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 