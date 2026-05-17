МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Риме в парном разряде

Для Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер это уже третий совместный титул в турнирах WTA, на счету девушек также серебро Олимпиады в Париже.
Ян Брацкий 17-05-2026 15:03
© Фото: Domenico Cippitelli Keystone Press Agency Global Look Press

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде. В финале россиянкам противостоял смешанный дуэт в составе испанки Кристины Букши и представительницы США Николь Меликар-Мартинес.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Андреевой и Шнайдер это уже третий совместный титул в WTA. У девушек в активе также серебро Олимпиады в Париже.

Турнир в столице Италии проводится на грунтовом покрытии. Престижнее этих соревнований только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В прошлом году золото взяла итальянская пара Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее российский теннисист и тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана в составе сборной Дмитрий Турсунов оценил перспективы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на международных кортах. По его мнению, девушки пока не готовы выиграть турниры Большого шлема, но у Андреевой есть хорошие шансы оказаться среди победителей в этом соревновании. До сегодняшнего дня никто из россиянок, кроме Марии Шараповой, не выигрывал Уимблдон, напомнил он.

#Спорт #италия #теннис #WTA #Анреева #Шнайдер
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 