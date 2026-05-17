Андреева и Шнайдер выиграли турнир WTA в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали победительницами турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде. В финале россиянкам противостоял смешанный дуэт в составе испанки Кристины Букши и представительницы США Николь Меликар-Мартинес.

Игра завершилась со счетом 6:3, 6:3. Для Андреевой и Шнайдер это уже третий совместный титул в WTA. У девушек в активе также серебро Олимпиады в Париже.

Турнир в столице Италии проводится на грунтовом покрытии. Престижнее этих соревнований только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA. В прошлом году золото взяла итальянская пара Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее российский теннисист и тренер, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка Хопмана в составе сборной Дмитрий Турсунов оценил перспективы Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер на международных кортах. По его мнению, девушки пока не готовы выиграть турниры Большого шлема, но у Андреевой есть хорошие шансы оказаться среди победителей в этом соревновании. До сегодняшнего дня никто из россиянок, кроме Марии Шараповой, не выигрывал Уимблдон, напомнил он.