Синоптик рассказал, сколько продержится аномальная жара в Москве

Аномальная жара до +31 градуса продержится в Москве до пятницы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник в Москве будет переменная облачность без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а максимальная температура поднимется до +30 градусов. Во вторник ожидается еще более жаркий день, когда температура может достичь 30 градусов, что близко к рекорду 1979 года.

Тишковец отметил, что ночью температура не опустится ниже +15-18 градусов. Вся рабочая неделя ожидается жаркой: по ночам температура будет держаться в пределах +15-18 градусов, а днем подниматься до +28-31 градуса.

В среду, четверг и пятницу пройдут локальные дожди с грозами, преимущественно во второй половине дня. В выходные, с приходом холодного атмосферного фронта, который принесет грозовые ливни, град и шквал, температура днем опустится до +20-25 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Москве с 18 по 22 мая. Спасатели советуют носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева. При температуре выше +30 градусов рекомендуется сократить физическую активность и оставаться в прохладных местах.