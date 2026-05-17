МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Синоптик рассказал, сколько продержится аномальная жара в Москве

Ночами температура будет держаться на уровне +13-18 градусов.
Владимир Рубанов 17-05-2026 09:36
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Аномальная жара до +31 градуса продержится в Москве до пятницы. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В понедельник в Москве будет переменная облачность без осадков. Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а максимальная температура поднимется до +30 градусов. Во вторник ожидается еще более жаркий день, когда температура может достичь 30 градусов, что близко к рекорду 1979 года.

Тишковец отметил, что ночью температура не опустится ниже +15-18 градусов. Вся рабочая неделя ожидается жаркой: по ночам температура будет держаться в пределах +15-18 градусов, а днем подниматься до +28-31 градуса.

В среду, четверг и пятницу пройдут локальные дожди с грозами, преимущественно во второй половине дня. В выходные, с приходом холодного атмосферного фронта, который принесет грозовые ливни, град и шквал, температура днем опустится до +20-25 градусов.

Ранее в Гидрометцентре предупредили об аномальной жаре в Москве с 18 по 22 мая. Спасатели советуют носить светлую одежду и головной убор, пить больше воды и избегать перегрева. При температуре выше +30 градусов рекомендуется сократить физическую активность и оставаться в прохладных местах.

#Москва #Град #Жара #прогноз погоды #ливни #грозы
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
«Орион-25». Экраноплан - катамаран
2
Боевая подготовка призывников
3
ВИИТ. Инженеры-строители в погонах
4
Морской политех
5
Беспилотинки. Мировые тренды
6
Ярославское высшее. Будущее ПВО России
7
Главное управление боевой подготовки
8
ОКБ им А. Люльки. Двигатели для истребителей
9
Подводный флот России. 120 лет
10
«Калашников». Дивизион медицинских разработок
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© АО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 